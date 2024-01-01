CDS | CDS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CDS Hızlı Proje Tanıtımı
Clouds Core, ucuz ücretler ve yıldırım hızında işlemlerle DeFi'nin bir sonraki evrimidir.CDS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CDS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCDS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000