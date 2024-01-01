Codenius | CDN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Codenius Hızlı Proje Tanıtımı
Codenius, programcılar için yazılım geliştirmede devrim yaratmak üzere blok zinciri teknolojisini entegre eden yenilikçi bir yapay zeka odaklı kod oluşturma platformudur. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanan Codenius, kod oluşturmak için verimli bir çözüm sunar. Platform, koda katkıda bulunanları ödüllendirmek ve geliştiriciler için aboneliğe dayalı bir model uygulamaya yönelik olarak kullanılan CDN token merkezli benzersiz bir ekonomik model üzerinde çalışmaktadır. CDN token sahipleri, yönetişim hakları elde etmek ve abonelik ücretlerinde indirimlerden yararlanmak için tokenlerini stake edebilirler. Codenius sürekli gelişime kendini adamıştır ve dinamik bir geliştirici topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.Codenius geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCDN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCDN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz