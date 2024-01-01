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Codenius, programcılar için yazılım geliştirmede devrim yaratmak üzere blok zinciri teknolojisini entegre eden yenilikçi bir yapay zeka odaklı kod oluşturma platformudur. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanan Codenius, kod oluşturmak için verimli bir çözüm sunar. Platform, koda katkıda bulunanları ödüllendirmek ve geliştiriciler için aboneliğe dayalı bir model uygulamaya yönelik olarak kullanılan CDN token merkezli benzersiz bir ekonomik model üzerinde çalışmaktadır. CDN token sahipleri, yönetişim hakları elde etmek ve abonelik ücretlerinde indirimlerden yararlanmak için tokenlerini stake edebilirler. Codenius sürekli gelişime kendini adamıştır ve dinamik bir geliştirici topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.