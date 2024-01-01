Carbon Credit | CCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Carbon Credit Hızlı Proje Tanıtımı
Carbon Credit Token (CCT Token), düzenlenmiş karbon kredilerine erişimi demokratikleştiren dijital iklim projesidir. Dünyanın en çok işlem gören karbon kredisi olan Avrupa Birliği Ödeneği (EUA) vadeli işlemleri tarafından teminat altına alınan ilk kripto para birimidir.
Blok zinciri teknolojisi aracılığıyla dünyanın en büyük karbon pazarına benzersiz erişim sağlayarak, hem tüketiciler hem de işletmeler için iklim eyleminde devrim yaratıyoruz.
CCT, Mart 2022'de oluşturuldu ve piyasaya sürüldü. Token fiyatı, piyasa oynaklığına rağmen lansmanından bu yana sabit kaldı. CCT, CC Token Ekosisteminin yönetim belirtecidir. Aynı zamanda, yıl sonuna doğru başlatacağımız Carbon City Zero Game'in yerel simgesi olacak.Carbon Credit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,000