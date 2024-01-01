CCD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Concordium'un merkeziyetsiz blok zinciri teknolojisi, protokole yerleşik katman-bir kimliğe sahip ilk teknolojidir. Bu teknolojiyle, ileri görüşlü işletmelere, uygulama geliştiricilerine ve kripto para yatırımcılarına tartışmasız güvenlik, gizlilik, şeffaflık ve en önemlisi düzenleyici uyumluluk sağlar.