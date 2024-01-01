CCD | CCD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CCD Hızlı Proje Tanıtımı
Concordium'un merkeziyetsiz blok zinciri teknolojisi, protokole yerleşik katman-bir kimliğe sahip ilk teknolojidir. Bu teknolojiyle, ileri görüşlü işletmelere, uygulama geliştiricilerine ve kripto para yatırımcılarına tartışmasız güvenlik, gizlilik, şeffaflık ve en önemlisi düzenleyici uyumluluk sağlar.CCD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CCD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCCD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCCD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,665,185,502