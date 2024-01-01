CBX | CBX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CBX Hızlı Proje Tanıtımı
CropBytes 2018'den beri kripto oyuncu topluluğunu büyütüyor. CropBytes çiftçilik, gerçek dünya gibi sürdürülebilir ekonomiye dayanmaktadır. Oyuncular, kripto çiftçilik oynamayı ve kripto çiftliklerini büyütmek için stratejik iş zorluklarıyla uğraşmayı severler. Bu metaverse'de oyuncular, kripto çiftliklerini büyütmek için mahsul yetiştirir, hayvanlara bakar ve ürün ortaya çıkartır. CBX yardımcı tokeni, büyüyen CropBytes metaverse'ünün ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm oyun içi etkinliklerle bağlantılıdır.CBX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CBX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCBX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCBX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000