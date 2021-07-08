Cobak Token | CBK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cobak Token Hızlı Proje Tanıtımı
Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.Cobak Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CBK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCBK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCBK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000