CASH BANK | CBANK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CASH BANK Hızlı Proje Tanıtımı
CASHBANK, blok zinciri kullanarak nakit madenciliği yapmanın özüdür. Yatırım yapın, kazanın ve dijital cüzdanınızı tamamen baştan yaratın.CASH BANK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CBANK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCBANK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCBANK
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000