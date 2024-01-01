CatBit | CB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CatBit Hızlı Proje Tanıtımı
Merkeziyetsiz finansta (DeFi) bir sonraki sınır olan CatBit, Bitcoin'in gücünü kedilerden ilham alan yeniliklerle birleştiren benzersiz bir ekosistem sunuyor.CatBit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000