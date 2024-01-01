CAVADA | CAVADA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CAVADA Hızlı Proje Tanıtımı
Cavada, düşük maliyetli işlem gerçekleştirmek için ölçeklenebilir merkeziyetsiz bir altyapıdır ve ayrıca ekosistemi web3'e dönüştürmek için çeşitli protokoller sağlar. Cavada'nın sağladığı şey, varlık güvenliği için hibrit bir çerçevenin uyarlanmış bir uygulamasına dayanan çoklu zincir ve merkeziyetsiz bir Hisse ispatı (POS) doğrulayıcı ağı kullanımı ile ölçeklenebilir, güvenli ve hızlı işlemlerdir.CAVADA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAVADA Token MEXC'de
MEXC Borsası, CAVADA (CAVADA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CAVADA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CAVADA satın almak veya MEXC CAVADA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CAVADA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CAVADA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCAVADA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAVADA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,000,000,000