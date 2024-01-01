CAVADA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cavada, düşük maliyetli işlem gerçekleştirmek için ölçeklenebilir merkeziyetsiz bir altyapıdır ve ayrıca ekosistemi web3'e dönüştürmek için çeşitli protokoller sağlar. Cavada'nın sağladığı şey, varlık güvenliği için hibrit bir çerçevenin uyarlanmış bir uygulamasına dayanan çoklu zincir ve merkeziyetsiz bir Hisse ispatı (POS) doğrulayıcı ağı kullanımı ile ölçeklenebilir, güvenli ve hızlı işlemlerdir.