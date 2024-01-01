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Canxium, arz ve talep dinamikleri etrafında dönen ve benzersiz bir ekonomik model sunan çığır açan bir blok zinciri platformudur. Canxium'u diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yenilikçi çevrimdışı madencilik konseptidir. Maksimum $CAU arzı için belirlenmiş bir sınır yoktur. Coinlerin piyasa talebine göre çıkarıldığı talep odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.