Canxium | CAU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Canxium Hızlı Proje Tanıtımı
Canxium, arz ve talep dinamikleri etrafında dönen ve benzersiz bir ekonomik model sunan çığır açan bir blok zinciri platformudur. Canxium'u diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yenilikçi çevrimdışı madencilik konseptidir. Maksimum $CAU arzı için belirlenmiş bir sınır yoktur. Coinlerin piyasa talebine göre çıkarıldığı talep odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.Canxium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz