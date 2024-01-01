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Catscoin (CATSS), Solana blok zincirinde lider memecoin olmayı ve kripto para alanında kedilerin hakim olduğu yeni bir dönemi müjdelemek için kendisini "Kedi Memelerinin Kralı" ilan etmeyi, topluluğun büyümesi için yatırımları teşvik etmeyi ve köpek temalı coin çağından çıkmayı hedefliyor.