CATSS | CATSS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CATSS Hızlı Proje Tanıtımı
Catscoin (CATSS), Solana blok zincirinde lider memecoin olmayı ve kripto para alanında kedilerin hakim olduğu yeni bir dönemi müjdelemek için kendisini "Kedi Memelerinin Kralı" ilan etmeyi, topluluğun büyümesi için yatırımları teşvik etmeyi ve köpek temalı coin çağından çıkmayı hedefliyor.CATSS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCATSS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCATSS
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,927,299.31