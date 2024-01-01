CATS1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CATS açık kaynaklı bir kripto para projesidir. CATS tamamen merkeziyetsizdir, basitlik için tasarlanmıştır, çok yüksek hızda ve çok büyük ölçekte işlem yapar.