CATCOIN | CATCOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CATCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
Catcoin, topluluk merkeziyetsizliğine ve toplumun adaptasyonuna odaklanan kedi temalı bir tokendir. CATCOIN, meme coinleri yeniden değerli kılmak için tasarlanmıştır. Sıfır vergi ve LP kilitli $CATCOIN daima insanlar için vardır. Saf meme gücüyle beslenen $CATCOIN, yol gösterici olacaktır.CATCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCATCOIN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCATCOIN
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000,000,000