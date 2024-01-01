CATCH | CATCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CATCH Hızlı Proje Tanıtımı
SpaceCatch, karmaşık yapay zeka tarafından yönlendirilen yeni nesil bir AR oyunudur. Kahramanınızı oluşturun, insan Metaverse'ini koruyun, avatarınızı eğitin, uzaylıları alt edin, ödüller kazanın ve yapay zekadan daha zeki olduğunuzu gösterin.CATCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CATCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCATCH
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCATCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000