CATBOY | CATBOY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CATBOY Hızlı Proje Tanıtımı
Catboy, NFT'lerle ilk yapay zeka etkileşimi fırsatını sunuyor. Tonlarca ödül programı ile anime esintili benzersiz NFT'leri toplayın ve alım satım yapın.CATBOY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCATBOY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCATBOY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000