CATA | CATA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CATA Hızlı Proje Tanıtımı
CATAMOTO bir meme coindir. Aynı zamanda meme coinler için bir Launchpad platformu olan CATAPULT'u destekleyen bir yardımcı tokendir.CATA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CATA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCATA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz20,000,000,000