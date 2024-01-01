CATA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CATAMOTO bir meme coindir. Aynı zamanda meme coinler için bir Launchpad platformu olan CATAPULT'u destekleyen bir yardımcı tokendir.