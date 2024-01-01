CASP | CASP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CASP Hızlı Proje Tanıtımı
Caspa Network, merkeziyetsiz, şeffaf ve güvensiz bir ortam sağlamak için kapsamlı bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır. Caspa Network, tüm kullanıcıların gerçek dünyadaki varlıklarını para birimleri karşılığında zincir üstünde sunmalarına ve kripto para yatırarak kazanç elde etmelerine olanak tanır.CASP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CASP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCASP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz120,000,000,000