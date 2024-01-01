CASP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Caspa Network, merkeziyetsiz, şeffaf ve güvensiz bir ortam sağlamak için kapsamlı bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır. Caspa Network, tüm kullanıcıların gerçek dünyadaki varlıklarını para birimleri karşılığında zincir üstünde sunmalarına ve kripto para yatırarak kazanç elde etmelerine olanak tanır.