CARR | CARR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CARR Hızlı Proje Tanıtımı
CARR Token, Polygon Blok Zinciri üzerindedir ve Carnomaly Ekosistemi, Carnomaly, CarrChain ve CarrDefi'ye güç verir. Güncellenmiş araç kilometresi ve bakım geçmişi için ödüller kazanın. CARR fayda tokeni "Kriptonun yola çıktığı yer".CARR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCARR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,750,000,000