CARR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CARR Token, Polygon Blok Zinciri üzerindedir ve Carnomaly Ekosistemi, Carnomaly, CarrChain ve CarrDefi'ye güç verir. Güncellenmiş araç kilometresi ve bakım geçmişi için ödüller kazanın. CARR fayda tokeni "Kriptonun yola çıktığı yer".