CAND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CAND, FlareLoans platformunda kendi kendini teminatlandıran kripto kredileriyle (Yuvalar) desteklenen algoritmik sabit coindir. Flare Time Series Oracle Ödülleri aracılığıyla, SGB veya F-Assets sahipleri, kullanıcılar yuvalarını tutarken Katman 1 ağ ödülleri kazandıkça kendi kendine ödeyen ve kendi kendini teminatlandıran krediler açabilecektir.