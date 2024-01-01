CAND | CAND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CAND Hızlı Proje Tanıtımı
CAND, FlareLoans platformunda kendi kendini teminatlandıran kripto kredileriyle (Yuvalar) desteklenen algoritmik sabit coindir. Flare Time Series Oracle Ödülleri aracılığıyla, SGB veya F-Assets sahipleri, kullanıcılar yuvalarını tutarken Katman 1 ağ ödülleri kazandıkça kendi kendine ödeyen ve kendi kendini teminatlandıran krediler açabilecektir.CAND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCAND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,376,331