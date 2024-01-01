Calm Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CALM, basitlik ve verimlilik için tasarlanmış merkeziyetsiz bir sürekli vadeli işemler borsası protokolüdür. Kullanıcıların profil oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan cüzdanlarından alım satım yapmalarına olanak tanır.