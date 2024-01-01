Calm Finance | CALM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Calm Finance Hızlı Proje Tanıtımı
CALM, basitlik ve verimlilik için tasarlanmış merkeziyetsiz bir sürekli vadeli işemler borsası protokolüdür. Kullanıcıların profil oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan cüzdanlarından alım satım yapmalarına olanak tanır.Calm Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CALM Token MEXC'de
MEXC Borsası, Calm Finance (CALM) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CALM
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCALM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCALM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz