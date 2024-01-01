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CAGA (Crypto Asset Governance Alliance) Crypto, kârlılığa odaklanan ve benzer düşünen bireyler arasında işbirliğini teşvik eden benzersiz ve topluluk odaklı bir projedir. Anonim karar almaya öncelik vererek topluluğun kendi yolunu şekillendirmesine olanak tanıyan bir Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon'dur (DAO).