CAGA Crypto | CAGA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CAGA Crypto Hızlı Proje Tanıtımı
CAGA (Crypto Asset Governance Alliance) Crypto, kârlılığa odaklanan ve benzer düşünen bireyler arasında işbirliğini teşvik eden benzersiz ve topluluk odaklı bir projedir. Anonim karar almaya öncelik vererek topluluğun kendi yolunu şekillendirmesine olanak tanıyan bir Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon'dur (DAO).CAGA Crypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAGA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAGA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000