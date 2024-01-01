CAF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Child Aid Fund, işlem vergisi gelirini yardıma ihtiyacı olan çocuklara veya kuruluşlara destek olmak için kullanan bir kamu refahı MEME coinidir.