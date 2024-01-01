CAF | CAF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CAF Hızlı Proje Tanıtımı
Child Aid Fund, işlem vergisi gelirini yardıma ihtiyacı olan çocuklara veya kuruluşlara destek olmak için kullanan bir kamu refahı MEME coinidir.CAF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCAF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000