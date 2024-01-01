CA | CA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CA Hızlı Proje Tanıtımı
Coupon Assets (CA), Mart 2018'de piyasaya sürülen ve RADAR LAB (ABD) tarafından başlatılan bir platform coinidir. CA token dolaşım değeri, finansal niteliklere, tahvillere ve sahte karşıtı kaynaklı finansal piyasaya dayalı yüksek likiditeye sahip bir kripto dijital varlıktır (bir öz sermaye token varlığı)!CA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz950,000,000