CA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Coupon Assets (CA), Mart 2018'de piyasaya sürülen ve RADAR LAB (ABD) tarafından başlatılan bir platform coinidir. CA token dolaşım değeri, finansal niteliklere, tahvillere ve sahte karşıtı kaynaklı finansal piyasaya dayalı yüksek likiditeye sahip bir kripto dijital varlıktır (bir öz sermaye token varlığı)!