Coin98 | C98 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Coin98 Hızlı Proje Tanıtımı
Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.Coin98 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
C98 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıC98
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıC98
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000