BXN | BXN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BXN Hızlı Proje Tanıtımı
BlackFort, üst düzey bir Katman 1 blok zinciri olarak tasarlanmış son teknoloji bir blok zinciri platformudur. EVM uyumludur, yüksek işlem hızları, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve verimlilik sunar. POSA konsensüs algoritmasını kullanarak, kullanıcılara temsilci olmaları için doğrudan erişim sunar.BXN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BXN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBXN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz49,999,999,999