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BlackFort, üst düzey bir Katman 1 blok zinciri olarak tasarlanmış son teknoloji bir blok zinciri platformudur. EVM uyumludur, yüksek işlem hızları, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve verimlilik sunar. POSA konsensüs algoritmasını kullanarak, kullanıcılara temsilci olmaları için doğrudan erişim sunar.