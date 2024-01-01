BXEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XEN, kendi kendini kontrol eden bir değer birimidir. XEN tokeni, P2P değişiminde optimal olması amaçlanan değerli bir varlıktır, dolayısıyla bir alım satım aracıdır.