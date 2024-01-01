BXEN | BXEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BXEN Hızlı Proje Tanıtımı
XEN, kendi kendini kontrol eden bir değer birimidir. XEN tokeni, P2P değişiminde optimal olması amaçlanan değerli bir varlıktır, dolayısıyla bir alım satım aracıdır.BXEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BXEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBXEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBXEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz