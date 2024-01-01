BWLD | BWLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BWLD Hızlı Proje Tanıtımı
Spor, oyun ve blok zinciri olmak üzere üç milyar dolarlık pazarın kesiştiği noktada inşa edilmiş son teknoloji bir spor teknolojisi girişimidir.BWLD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBWLD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000