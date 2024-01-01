BWLD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Spor, oyun ve blok zinciri olmak üzere üç milyar dolarlık pazarın kesiştiği noktada inşa edilmiş son teknoloji bir spor teknolojisi girişimidir.