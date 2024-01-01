BVM | BVM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BVM Hızlı Proje Tanıtımı
BVM, L2 blok zinciri meta-protokolüdür ve kurucuların Bitcoin üzerindeki ölçeklenebilirlik kısıtlamalarını çözmek için DA (veri kullanılabilirliği) katmanını kullanan kendi Bitcoin L2'lerini başlatmalarını sağlar. Bu yaklaşım, BVM'nin ek bir ağ veya mutabakat protokolü olmadan Bitcoin'in güvenlik ve veri kullanılabilirliğini kullanan genel amaçlı bir durum makinesi olarak işlev görmesini sağlar.BVM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBVM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBVM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000