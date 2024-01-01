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BVM, L2 blok zinciri meta-protokolüdür ve kurucuların Bitcoin üzerindeki ölçeklenebilirlik kısıtlamalarını çözmek için DA (veri kullanılabilirliği) katmanını kullanan kendi Bitcoin L2'lerini başlatmalarını sağlar. Bu yaklaşım, BVM'nin ek bir ağ veya mutabakat protokolü olmadan Bitcoin'in güvenlik ve veri kullanılabilirliğini kullanan genel amaçlı bir durum makinesi olarak işlev görmesini sağlar.