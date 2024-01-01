BuildUp geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BUP projesi, gerçek ekonomiyi, C-one Island'ı ve hikaye tabanlı sanal gerçekliği birbirine bağlayan ve NFT ve BUP tokenlerine dayalı DAO tanıtım yoluyla bir ekosistem oluşturan bir blok zinciri projesidir.