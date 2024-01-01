BuildUp | BUP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BuildUp Hızlı Proje Tanıtımı
BUP projesi, gerçek ekonomiyi, C-one Island'ı ve hikaye tabanlı sanal gerçekliği birbirine bağlayan ve NFT ve BUP tokenlerine dayalı DAO tanıtım yoluyla bir ekosistem oluşturan bir blok zinciri projesidir.BuildUp geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BUP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBUP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBUP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,900,000,000