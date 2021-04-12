Pancake Bunny | BUNNY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pancake Bunny Hızlı Proje Tanıtımı
PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.Pancake Bunny geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BUNNY Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pancake Bunny (BUNNY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BUNNY
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Pancake Bunny satın almak veya MEXC BUNNY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Pancake Bunny tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BUNNY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBUNNY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBUNNY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000