BULLSHI | BULLSHI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BULLSHI Hızlı Proje Tanıtımı
BULLSHI, mizah, yaratıcılık ve kapsayıcılığa değer veren bir topluluğu teşvik ederken, geleneksel finans ile yeni dijital para çağı arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.BULLSHI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BULLSHI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBULLSHI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBULLSHI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000