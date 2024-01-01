BULLSHI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BULLSHI, mizah, yaratıcılık ve kapsayıcılığa değer veren bir topluluğu teşvik ederken, geleneksel finans ile yeni dijital para çağı arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.