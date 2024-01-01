BullLauncher | BUL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BullLauncher Hızlı Proje Tanıtımı
BullLauncher: Büyük projelerin başarısı için bir katalizör! Launchpad'den daha fazlası olarak, yeniliklere ve stratejik yatırımlara öncelik veriyoruz. Özel kademeleri, şeffaf koruma politikalarını ve FCFS topluluk oturumlarını keşfedin. Premium BullLauncher Pass NFT ile özel IDO'lara ve özel bir yatırımcı grubuna erişim sağlayın. Güvenli, gelişen bir kripto geleceğine açılan kapınız!BullLauncher geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BUL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBUL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBUL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000