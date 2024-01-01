BUGAT | BUGAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BUGAT Hızlı Proje Tanıtımı
BUGAT, Ethereum'da bir meme coin‘dir.BUGAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BUGAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBUGAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBUGAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,219,980,000,000,000,000