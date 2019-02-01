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BitTorrent-New | BTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

BitTorrent-New Hızlı Proje Tanıtımı

Bugün birçok internet kullanıcısı, Bram Cohen'in geliştirdiği dünya çapında kullanılımda olan ve torrent istemcilerine güç sağlayan, BitTorrent eşler arası protokolünün farkındadır. TRON blok zincirine dayalı TRC-10 fayda tokeni olan BitTorrent (BTT), mevcut BitTorrent ağında ağ oluşturma, bant genişliği ve depolama kaynakları için token tabanlı bir ekonomi oluşturmak üzere mevcut protokolünü genişletir. Böylece, ağ katılımcılarının bant genişliğini ve depolamayı paylaşmanın değerini yakalamalarını sağlamar.
BitTorrent-New geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BTT Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıBTT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-02-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.000120 USDT
Maksimum Arz990,000,000,000
BTT Fiyat HesaplayıcıBitTorrent-New Satın Alma

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