BitTorrent-New geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bugün birçok internet kullanıcısı, Bram Cohen'in geliştirdiği dünya çapında kullanılımda olan ve torrent istemcilerine güç sağlayan, BitTorrent eşler arası protokolünün farkındadır. TRON blok zincirine dayalı TRC-10 fayda tokeni olan BitTorrent (BTT), mevcut BitTorrent ağında ağ oluşturma, bant genişliği ve depolama kaynakları için token tabanlı bir ekonomi oluşturmak üzere mevcut protokolünü genişletir. Böylece, ağ katılımcılarının bant genişliğini ve depolamayı paylaşmanın değerini yakalamalarını sağlamar.