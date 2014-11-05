BitShares | BTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BitShares Hızlı Proje Tanıtımı
BitShares blok zinciri, finansal teknoloji sektörüne odaklanan yüksek performanslı akıllı sözleşmeler için tasarlanmış endüstriyel düzeyde merkezi olmayan bir platformdur. Herhangi bir kişi veya kuruluş bu platformda serbestçe transfer edebilir, ödünç alabilir, ticaret yapabilir ve özel dijital para birimleri oluşturabilir. BitShares ayrıca ödeme ağ geçitleri, otomatik ödeme ve dijital para birimi yönetim platformları ve zincirler arası atomik takaslar dahil olmak üzere düşük maliyetli, merkezi olmayan, yüksek performanslı kripto para birimi alışverişi sağlar.BitShares geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı比特股
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2014-11-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,600,570,502