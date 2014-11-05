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BitShares blok zinciri, finansal teknoloji sektörüne odaklanan yüksek performanslı akıllı sözleşmeler için tasarlanmış endüstriyel düzeyde merkezi olmayan bir platformdur. Herhangi bir kişi veya kuruluş bu platformda serbestçe transfer edebilir, ödünç alabilir, ticaret yapabilir ve özel dijital para birimleri oluşturabilir. BitShares ayrıca ödeme ağ geçitleri, otomatik ödeme ve dijital para birimi yönetim platformları ve zincirler arası atomik takaslar dahil olmak üzere düşük maliyetli, merkezi olmayan, yüksek performanslı kripto para birimi alışverişi sağlar.