BTN | BTN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BTN Hızlı Proje Tanıtımı
Butane, Cardano Ağı üzerinde gelişmiş bir sentetik platformudur. BTN, yönetim, stake etme ve CDP faiz geri ödemesi için bir alternatif olarak kullanılan Butane Protokolünün yerel tokenidir.BTN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BTN Token MEXC'de
MEXC Borsası, BTN (BTN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BTN
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BTN satın almak veya MEXC BTN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BTN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BTN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBTN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBTN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,000,000