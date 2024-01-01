BTN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Butane, Cardano Ağı üzerinde gelişmiş bir sentetik platformudur. BTN, yönetim, stake etme ve CDP faiz geri ödemesi için bir alternatif olarak kullanılan Butane Protokolünün yerel tokenidir.