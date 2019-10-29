Bytom geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bytom, çoklu bayt varlıklarının etkileşimli bir protokolüdür. Bytom Blok Zinciri üzerinde farklı biçimlerde çalışan heterojen bayt varlıkları (yerli dijital para birimi, dijital varlıklar) ve atomik varlıklar (varantlar, menkul kıymetler, temettüler, tahviller, istihbarat bilgileri, tahmin bilgileri ve fiziksel dünyada var olan diğer bilgiler) Bytom aracılığıyla kaydedilebilir, takas edilebilir, üzerine kumar oynanabilir. Diğer daha karmaşık ve sözleşmeye dayalı karşılıklı işlemlere dahil edilebilecektir.