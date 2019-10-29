Bytom | BTM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bytom Hızlı Proje Tanıtımı
Bytom, çoklu bayt varlıklarının etkileşimli bir protokolüdür. Bytom Blok Zinciri üzerinde farklı biçimlerde çalışan heterojen bayt varlıkları (yerli dijital para birimi, dijital varlıklar) ve atomik varlıklar (varantlar, menkul kıymetler, temettüler, tahviller, istihbarat bilgileri, tahmin bilgileri ve fiziksel dünyada var olan diğer bilgiler) Bytom aracılığıyla kaydedilebilir, takas edilebilir, üzerine kumar oynanabilir. Diğer daha karmaşık ve sözleşmeye dayalı karşılıklı işlemlere dahil edilebilecektir.Bytom geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBTM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı比原鏈
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-10-29
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.038 USDT
Maksimum Arz2,100,000,000