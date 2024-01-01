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BTCBAM | BTCBAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

BTCBAM Hızlı Proje Tanıtımı

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
BTCBAM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BTCBAM Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıBTCBAM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBTCBAM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000
BTCBAM Fiyat HesaplayıcıBTCBAM Satın Alma

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