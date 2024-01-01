Bitcoin 2.0 | BTC2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitcoin 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum zincirindeki BTC 2.0 tokeni, Bitcoin'in değerini ve aşinalığını Ethereum ekosisteminin çok yönlülüğü ve işlevselliği ile birleştirmek için yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu token, kullanıcılara her iki dünyanın faydalarını sunarak, önde gelen iki kripto para birimi arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor.Bitcoin 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBTC2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBTC2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000