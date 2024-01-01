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Ethereum zincirindeki BTC 2.0 tokeni, Bitcoin'in değerini ve aşinalığını Ethereum ekosisteminin çok yönlülüğü ve işlevselliği ile birleştirmek için yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu token, kullanıcılara her iki dünyanın faydalarını sunarak, önde gelen iki kripto para birimi arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor.