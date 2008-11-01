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Bitcoin, 2008 yılında white paper dokümanı yayınlanan ve 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak sunulan Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen bir dijital varlık ve ödeme sistemidir. Sistem, eşler arası özelliktedir. Kullanıcılar aracılar olmaksızın doğrudan işlem yapabilir.