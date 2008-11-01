Bitcoin | BTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Bitcoin, 2008 yılında white paper dokümanı yayınlanan ve 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak sunulan Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen bir dijital varlık ve ödeme sistemidir. Sistem, eşler arası özelliktedir. Kullanıcılar aracılar olmaksızın doğrudan işlem yapabilir.Bitcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı比特幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2008-11-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0025 USDT
Maksimum Arz21,000,000