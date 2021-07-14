Biswap | BSW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Biswap Hızlı Proje Tanıtımı
Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.Biswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BSW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBSW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBSW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000