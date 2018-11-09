Bitcoin SV | BSV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitcoin SV Hızlı Proje Tanıtımı
Bitcoin SV, Antiguan merkezli CoinGeek Mining'in talebi ve sponsorluğunda oluşturuldu. Geliştirme çalışmaları nChain tarafından başlatıldı. Proje, madencilere net bir BCH uygulama seçeneği sunmayı ve işletmelerin güvenilir bir şekilde uygulama ve web siteleri oluşturmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.Bitcoin SV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BSV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBSV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı比特幣 SV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-11-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı88.3 USDT
Maksimum Arz21,000,000