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Bitcoin SV, Antiguan merkezli CoinGeek Mining'in talebi ve sponsorluğunda oluşturuldu. Geliştirme çalışmaları nChain tarafından başlatıldı. Proje, madencilere net bir BCH uygulama seçeneği sunmayı ve işletmelerin güvenilir bir şekilde uygulama ve web siteleri oluşturmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.