YFI | BSCYFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YFI Hızlı Proje Tanıtımı
BSCYFI, bireylerin, DAO'ların ve diğer protokollerin dijital varlıkları üzerinden BSCYFI kazanmalarına yardımcı olan merkeziyetsiz bir ürünler bütünüdür.YFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BSCYFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBSCYFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBSCYFI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000