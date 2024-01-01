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BSCS - Yeni fikirleri hayata geçirmek için tamamen merkeziyetsiz bir protokoldür. Tüm ana blok zinciri ağlarında tam yığın Defi platformuna sahip hepsi bir arada Geliştirme Merkezi. Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace ve DEX Aggregator dahil olmak üzere özel hizmetler sunmaktayız.