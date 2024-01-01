BSCS | BSCS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BSCS Hızlı Proje Tanıtımı
BSCS - Yeni fikirleri hayata geçirmek için tamamen merkeziyetsiz bir protokoldür. Tüm ana blok zinciri ağlarında tam yığın Defi platformuna sahip hepsi bir arada Geliştirme Merkezi. Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace ve DEX Aggregator dahil olmak üzere özel hizmetler sunmaktayız.BSCS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BSCS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBSCS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBSCS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000