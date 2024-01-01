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$BSCPAD, mevcut launchpad'lerin var olan sorunlarını çözen blok zinciri launchpad'lerinin geleceği olmayı amaçlıyor. Bu platform, tüm token sahiplerine katkı sağlar ve tüm yatırımcılara, yakında piyasaya sürülecek en iyi Binance Akıllı Zincir projelerine yatırım yapma fırsatı veren adil projelere olanak sağlar.