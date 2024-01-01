BSCPAD | BSCPAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BSCPAD Hızlı Proje Tanıtımı
$BSCPAD, mevcut launchpad'lerin var olan sorunlarını çözen blok zinciri launchpad'lerinin geleceği olmayı amaçlıyor. Bu platform, tüm token sahiplerine katkı sağlar ve tüm yatırımcılara, yakında piyasaya sürülecek en iyi Binance Akıllı Zincir projelerine yatırım yapma fırsatı veren adil projelere olanak sağlar.BSCPAD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBSCPAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBSCPAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz175,600,000