BRS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Broovs Projects, kullanıcıları sayesinde gelir elde eden uygulamaların kullanıcılarını yok sayan tutumlarını değiştirmek ve sorunlarını çözmek amacıyla yola çıkmıştır. Broovs Projects, kullanıcı dostu algoritmalarla gerçek bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde kullanıcılarına ulaştırır.