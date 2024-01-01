BRS | BRS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BRS Hızlı Proje Tanıtımı
Broovs Projects, kullanıcıları sayesinde gelir elde eden uygulamaların kullanıcılarını yok sayan tutumlarını değiştirmek ve sorunlarını çözmek amacıyla yola çıkmıştır. Broovs Projects, kullanıcı dostu algoritmalarla gerçek bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde kullanıcılarına ulaştırır.BRS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRS Token MEXC'de
MEXC Borsası, BRS (BRS) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BRS
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BRS satın almak veya MEXC BRS ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BRS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BRS vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBRS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000