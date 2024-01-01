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Bitrock, sıfıra yakın yerel gaz ücretine sahip bir Ethereum yan zinciri IBFT 2.0 Yetki İspatı (PoA) blok zinciridir. Ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek hızlı bir altyapıya sahip olmasının yanı sıra Bitrock, DEX'in bu zincirlere özgü kullanımına, yerel zincir tokenlerini tutmaya veya bu yerel tokenlerde gaz ücreti ödemeye gerek kalmadan kripto para birimlerinin doğrudan kendi yerel zincirlerinde alınıp satılabileceği benzersiz bir çoklu zincir (DEX) takasına sahip olacaktır.