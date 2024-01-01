Bitrock | BROCK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitrock Hızlı Proje Tanıtımı
Bitrock, sıfıra yakın yerel gaz ücretine sahip bir Ethereum yan zinciri IBFT 2.0 Yetki İspatı (PoA) blok zinciridir. Ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek hızlı bir altyapıya sahip olmasının yanı sıra Bitrock, DEX'in bu zincirlere özgü kullanımına, yerel zincir tokenlerini tutmaya veya bu yerel tokenlerde gaz ücreti ödemeye gerek kalmadan kripto para birimlerinin doğrudan kendi yerel zincirlerinde alınıp satılabileceği benzersiz bir çoklu zincir (DEX) takasına sahip olacaktır.Bitrock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBROCK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBROCK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000