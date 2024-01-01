BRC App | BRCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BRC App Hızlı Proje Tanıtımı
BRC App, en yüksek perakende erişimi için App Store ve Play Store'da bulunan basit bir uygulamada tokenleri ve ürünleri erişilebilir hale getirir. Tüm BRC tokenleri, piyasa verileri, piyasaya sürülen ürünler ve daha fazlası tek bir yerde.BRC App geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRCT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBRCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000