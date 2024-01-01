BRC App geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BRC App, en yüksek perakende erişimi için App Store ve Play Store'da bulunan basit bir uygulamada tokenleri ve ürünleri erişilebilir hale getirir. Tüm BRC tokenleri, piyasa verileri, piyasaya sürülen ürünler ve daha fazlası tek bir yerde.