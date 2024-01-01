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BRCStarter, BRC-20 projelerinin kripto endüstrisinde benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan ilk BRC-20 odaklı launchpad'lerden biridir. Projelerin faaliyetleri için gelişen bir ekosistem kurmalarını destekleyen bir uygulama sağlayarak BRC-20 tokenlerinin gelecekteki yörüngesine katkıda bulunmaya kararlıdırlar.