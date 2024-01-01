BRCStarter | BRCST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BRCStarter Hızlı Proje Tanıtımı
BRCStarter, BRC-20 projelerinin kripto endüstrisinde benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan ilk BRC-20 odaklı launchpad'lerden biridir. Projelerin faaliyetleri için gelişen bir ekosistem kurmalarını destekleyen bir uygulama sağlayarak BRC-20 tokenlerinin gelecekteki yörüngesine katkıda bulunmaya kararlıdırlar.BRCStarter geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRCST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBRCST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRCST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000