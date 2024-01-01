Brad Pitt | BRAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Brad Pitt Hızlı Proje Tanıtımı
"Brad Pitt" - Hollywood ihtişamını kripto para dünyasına taşıyan meme coin. Efsanevi aktörün kendisinden esinlenen bu yenilikçi proje, Brad Pitt'in karizmasının ve başarısının özünü dijital bir varlık biçiminde yakalamayı amaçlıyor.Brad Pitt geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRAD Token MEXC'de
MEXC Borsası, Brad Pitt (BRAD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BRAD
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Brad Pitt satın almak veya MEXC BRAD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Brad Pitt tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BRAD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBRAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000,000